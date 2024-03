L'attacco dell'Inter potrebbe essere composto da cinque elementi il prossimo anno, invece dei quattro di quest'anno. Questo, spiega Tuttosport, in virtù della stagione lunga e ricca di impegni.

Secondo il quotidiano uno dei pensieri che si stanno facendo è trattenere Valentin Carboni, talento che sta crescendo in prestito a Monza e che rappresenterebbe "una soluzione migliore rispetto a un possibile rinnovo di un Alexis Sanchez ormai in età di pre-pensionamento (calcistico)". Ausilio, Baccin e Inzaghi sono convinti di avere in mano un gioiello, ma servirà comunque un altro attaccante. Arnautovic? Forse no, anzi: sempre secondo Tuttosport i nerazzurri sperano in un assist dall'Arabia per cedere l'austriaco acquistato solo un'estate fa. Si abbasserebbe l'età media e anche il rischio infortuni.