Albert Gudmundsson è il nome per l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Anche secondo Tuttosport, i nerazzurri sono piombati sull'islandese per sostituire Sanchez (in scadenza) e Arnautovic (che potrebbe finire in Arabia). C'è però anche un secondo obiettivo ed è Ciro Immobile, ai vertici della carriera sotto la guida di Simone Inzaghi, pronto a spendersi in prima persona per averlo a Milano.

L’ostacolo più importante al momento è l’ingaggio, il capitano biancoceleste guadagna 4 milioni più bonus, mentre Sanchez ne prende 2.5 con l'impatto positivo del Decreto Crescita. Potrebbe però essere orchestrata un'operazione "alla Acerbi", come fatto proprio con la Lazio: prestito con diritto di riscatto e uno stipendio spalmato su due stagioni.

Per Gudmundsson, invece, c'è la concorrenza di Juventus e Tottenham. I nerazzurri potrebbero però giocare la carta Zanotti come possibile contropartita.