Nel pezzo in cui si evidenzia la crescita esponenziale di Hakan Calhanoglu nelle sue stagioni all'Inter, Tuttosport ricorda che in estate la dirigenza nerazzurra non ha nemmeno voluto ascoltare le eventuali proposte arabe arrivate per il numero 20, blindato da un ricco contratto sino al 2027. Il matrimonio con la Beneamata, aggiungono i colleghi, sembra destinato a proseguire almeno fino scadenza dell'accordo, e magari anche oltre, ma non è escluso che alcune big inglesi, su tutte Chelsea e Liverpool, possano tentare l'assalto all'ex Milan. Spifferi di mercato che arrivano dalla sua Turchia.

