L'obiettivo di Simone Inzaghi per i giorni antecedenti al viaggio verso Istanbul è portare la squadra al completo in Turchia. Oggi, sottolinea Tuttosport, tornerà in gruppo Mkhitaryan, mentre domani toccherà a Correa. Se per l'attaccante è molto difficile immaginare un posto dal 1', l'armeno punta invece ancora a una maglia da titolare.