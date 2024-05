Marko Arnautovic va verso il ritorno tra i titolari. Accadrà questa sera in Frosinone-Inter, secondo Tuttosport, e sarà un'altra possibilità per mostrare il proprio valore. Per l'austriaco le presenze da titolare in campionato sono state finora tre, l'ultima il 28 febbraio con l'Atalanta. Aveva giocato dal 1' anche contro Genoa (gol) e Lecce (assist).

Cerca, Arnautovic, una prova convincente per sé e per l'Inter. Nel club credono nel giocatore, ma se dovesse arrivare un'offerta adeguata ne sarebbe avallata la cessione. Avendo speso per lui 8 milioni più 2 di bonus, per evitare una minusvalenza servirà un'offerta importante. Ad oggi il modo migliore per il giocatore di rispondere alle critiche di quest'anno è dimostrare il proprio valore.