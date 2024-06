La visita ieri in sede di George Gardi, intermediario con la Turchia e uomo forte del presidente del Galatasaray, sarebbe figlia di un sondaggio dei giallorossi per Marko Arnautovic. L'austriaco, che a Istanbul avrebbe ancora il palco della Champions League, è seguito anche dalla Fiorentina di Palladino, che dopo aver chiesto e ottenuto Djuric a Monza vorrebbe ora l'attaccante nerazzurro, bravo coi piedi oltre che forte fisicamente.

Dovesse andare via Arnautovic si "stapperebbero" le mosse in attacco, dove Inzaghi ha chiesto un giocatore con caratteristiche non presenti in rosa, da qui la volontà di prendere Gudmundsson, il cui costo del cartellino è però di 40-45 milioni di euro con tanta concorrenza tra Italia, vedi la Juve, e Premier League.

