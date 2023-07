Manco a dirlo, può arrivare dall'onnipresente Arabia Saudita l'insidia più grossa per l'Inter nella corsa ad Anatoliy Trubin, portiere di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Tutto Mercato Web rende noto che l'estremo difensore, insieme al suo entourage è a Londra, dove ha incontrato in un ristorante una delegazione di intermediari di club della Saudi Pro League: un primo sondaggio per il giovane in scadenza di contratto col club arancionero nel 2024. E un campanello d'allarme per i nerazzurri...

