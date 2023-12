Stando a quanto risulta ai colleghi di The Times, la UEFA ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di modificare il comunicato stampa della sentenza sulla Super League, in cui veniva precisato che "le regole della FIFA e della UEFA sull'approvazione preventiva delle competizioni tra club, come la Super League, sono contrarie al diritto dell'UE" e, inoltre, che "FIFA a UEFA stanno abusando di una posizione dominante sul mercato".

Alcuni esponenti di alto livello di Nyon, si legge sull'edizione online del quotidiano inglese, ritengono che la pubblicazione dello stesso sia stato rafforzato per rendere la sentenza più intrigante.