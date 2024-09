Il mercato non dorme proprio mai. Non è passato nemmeno un mese dalla fine della sessione estiva che già la giostra riparte dal Regno Unito. Dove il tabloid The Sun rivela che c'è una corsa tra italiane per il difensore dell'Arsenal Takehiro Tomiyasu: Inter, Napoli e Juventus sono tutte sulle tracce del centrale giapponese ex Bologna, che pare aver aperto all'idea di trasferirsi. Secondo SunSport, i Gunners dovrebbero chiedere almeno 25 milioni di sterline per il giocatore nipponico, ormai scivolato in fondo alle gerarchie del tecnico Mikel Arteta, pur con l'alibi del recupero dopo un infortunio al ginocchio.

Si ritiene che soprattutto l'Inter sia in lizza per il giocatore e lo ha individuato come obiettivo numero uno per gennaio. Il venticinquenne nato a Fukuoka ha finora collezionato 83 presenze con l'Arsenal, realizzando due gol e sei assist.

