Il Real Madrid sta facendo il possibile per trattenere Dani Ceballos, e il giocatore sta valutando l’ultima proposta di rinnovo da parte del club madrileno. Secondo The Athletic, i Blancos hanno messo sul tavolo un triennale da 5 milioni a stagione fino al 2026: la cifra sarebbe gradita, però il centrocampista chiede garanzie sul minutaggio. Comunque, c'è ottimismo circa la sua permanenza come palesato anche dal tecnico delle Merengues Carlo Ancelotti.

