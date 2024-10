Occhi puntati su Jonathan Tah, il difensore centrale del Leverkusen entrato nel mirino della dirigenza dell'Inter (RILEGGI L'ESCLUSIVA) e oggetto dei desideri di vari club europei. Oltre all'interesse dei nerazzurri, sul giocatore in scadenza il prossimo 30 giugno con il club tedesco e destinato a non rinnovare, ci sono anche il Barcellona, il Bayern Monaco e anche il Real Madrid. I Blancos, freschi dell'infortunio di Carvajal, sarebbero alla ricerca di un'opportunità da cogliere per la difesa, dove gli affari di mercato del recente passato non sembrano aver preso la piega aspettata aprendo alla necessità di rafforzare ulteriormente il reparto in questione.

I nomi presi in considerazione dai madrileni sono diversi e non a caso la dirigenza ha stilato una lista di possibili obiettivi. Lista di nomi nei quali compare peraltro, come fa sapere SPORT, Yann Bisseck, difensore tedesco a disposizione di Simone Inzaghi, reduce da un inizio stagionale che lo ha visto protagonista anche in quel di Manchester contro il City, e alla quale si aggiunge anche il nome di Tah, giocatore che ben si adatterebbe ai dettami di Ancelotti. Il tecnico italiano infatti è alla ricerca di un profilo esperto e fisicamente imponente. Esigenze e desideri di mercato, quelli di Re Carlo, che potrebbero scontrarsi con gli interessi dell'allenatore nerazzurro.

