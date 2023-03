Il calciomercato non dorme mai. L'ennesima riprova arriva dal viaggio a Oporto di Joan Laporta e Mateu Alemany , presidente e direttore sportivo del Barcellona , che hanno approfittato della gara di Champions League del Do Dragao di martedì scorso per incontrare Beppe Marotta e Piero Ausilio . Nello specifico, svelano i giornalisti del quotidiano catalano Sport , nel summit tra i rappresentanti del club blaugrana e la dirigenza dell 'Inter si è parlato di potenziali affari per la prossima estate, con i soliti nomi messi sul tavolo: Franck Kessié e Marcelo Brozovic , legati a doppio filo da un possibile scambio, Jordi Alba e Samuel Umtiti .

"L'obiettivo principale dell'Inter è Franck Kessié, un calciatore per il quale ha già fatto un'offerta in estate e che vuole per il prossimo progetto sportivo. Kessié è molto restio a partire, ma se lo convincono Inter e Barça dovrebbero cercare una formula che piaccia a tutte le parti - si legge -. Il club blaugrana ha già aperto a condizione che si concretizzi uno scambio con Brozovic, calciatore che quasi sicuramente lascerà l'Inter questa estate. È una strada che continuerà a essere esplorata, anche se tutto si deciderà a fine stagione, a seconda di cosa vorrà fare Franck Kessié, che ha guadagnato la ribalta a causa degli infortuni ma che d'ora in poi può perdere peso in squadra".