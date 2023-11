Gennaio è ancora lontano, ciononostante, il mercato inizia a far capolino tra i pensieri dei vari dirigenti sportivi, tra cui Marotta e Ausilio. La coppia dirigenziale di Viale della Liberazione ha focalizzato la sua attenzione principalmente sull'attacco e una nuova punta potrebbe essere il regalo di Natale in ritardo riservato a Simone Inzaghi. Tuttavia non mancano le variabili, fa sapere Sportmediaset che spiega come l'arrivo di un nuovo attaccante sia strettamente legato a Marko Arnautovic.

L'austriaco, dopo il brutto infortunio, è vicino al rientro e "la speranza dello staff nerazzurro è quello di riaverlo tra i convocati per il match col Salisburgo del prossimo 8 novembre" e qualora non dovesse farcela, il ritorno slitterebbe di quattro giorni, dunque alla sfida col Frosinone. "Se il 34enne darà immediatamente risposte positive, ecco che l'affare Mehdi Taremi, l'obiettivo numero uno, verrebbe messo in stand-by". Diversamente, se non dovesse dare cenni particolarmente positivi, Marotta passerebbe all'assalto immediato all'iraniano. Un colpo che però necessiterebbe uno sforzo economico, extra-budget, di circa 10 milioni di euro.

