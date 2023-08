L'Inter è pronta a ricevere il via libera del Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Come riportato da Sport Mediaset, la società tedesca ha infatti trovato in Trevor Chalobah del Chelsea, ex obiettivo proprio dei nerazzurri, l'erede designato a prendere il posto del francese deciso da tempo a trasferirsi in Italia. Per il rinforzo difensivo è dunque soltanto una questione di tempo. Ormai definito, invece, l'arrivo di Alexis Sanchez per l'attacco.

