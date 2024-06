È Hakan Calhanoglu il nome più cercato oggi dai tifosi interisti, ieri sera ghiacciati dall'indiscrezione lanciata dalla Bild secondo la quale il Bayern Monaco vorrebbe strappare a Inzaghi uno dei suoi pupilli. Se in Germania parlano di offerta pronta da recapitare ai nerazzurri, in Turchia si parla di prima offerta da 50 milioni rifiutata dall'Inter. Sportmediaset nell'edizione odierna di 'Studio Sport' fa il punto della situazione.

Secondo SM in Viale della Liberazione non è ancora stata recapitata alcuna offerta per il turco, che per i Campioni d'Italia resta una pedina della scacchiera di Simone Inzaghi preziosa e incedibile. L'Interesse dei bavaresi c'è ed è concreto, ma il club milanese considera l'ex Milan un nome totalmente escluso dalla lista dei 'vendibili'.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, l'emittente televisiva sottolinea come la priorità di Marotta sia Josep Martinez del Genoa, per il quale sembrano essersi agitate le acque per la contropartita. I rossoblu hanno scelto Oristanio, ma l'attaccante reduce da una buona stagione al Cagliari ha tanto mercato e su di lui ci sarebbe anche il Venezia. Il club veneto, fresco di promozione, offre l’acquisto a titolo definitivo dando ai nerazzurri la possibilità di recompra.

