Il ritorno in Italia di Steven Zhang può rappresentare la scintilla giusta per accelerare il mercato nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'Inter ha in pugno Dybala: le parti non sono mai state così vicine, da sistemare solo gli ultimi dettagli. Sul patto un quadriennale, balla ancora un milione di euro tra domanda e offerta: l'intesa potrebbe essere trovata a 7 milioni di euro.