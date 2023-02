Nessuna multa per il siparietto durante Sampdoria-Inter, ma l'Inter interverrà perché nessuna questione di campo deve rimanere irrisolta. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Inzaghi ci ha già pensato e ha strigliato Barella per il comportamento avuto sul rettangolo verde del Marassi nei confronti dei compagni di squadra, in particolare Lukaku. L'episodio non avrà ripercussioni nello spogliatoio, anche perché tutti conoscono l'indole e l'atteggiamento del centrocampista nerazzurro.