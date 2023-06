"Siamo ai dettagli per il trasferimento di Marcelo Brozovic dall'Inter all'Al Nassr" scrive anche Sportmediaset che ricalca le orme di quanto detto da Sky aggiungendo il dettaglio della stretta di mano finale: "I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il club saudita per 23 milioni di euro: lunedì è prevista la chiusura della trattativa". Epic Brozo lascerà dunque milano anzitempo rispetto alla naturale scadenza del contratto datato 2026, centrocampista croato e si trasferirà in Arabia, dove raggiungerà un'altra conoscenza del calcio italiano ovvero Cristiano Ronaldo. Con i sauditi dell'Al Nassr, che ha battuto anche la concorrenza del Barça, il trentunenne di Zagabria sottoscriverà un triennale da 20 milioni di euro all'anno rispetto ai 6 milion nerazzurri. Intanto Epic, ad un passo dallo svuotare l'armadietto di Appiano, non dimentica le buone abitudini e richiama l'attenzione del suo più grande amico di squadra e anche di reparto e su Instagram spunta una delle solite storie alla 'Brozo': "Bare, dove sei?".

