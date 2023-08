Dopo quello di Lutsharel Geertruida del Feyenoord, anche SkySport Germania rilancia il nome di Armel Bella-Kotchap come erede di Benjamin Pavard al Bayern Monaco. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione del canale satellitare versione tedesca, proprio a causa della mancata soluzione alternativa, il club bavarese non ha ancora concesso al francese l'autorizzazione di trasferirsi all'Inter. Insomma, la situazione resta la solita: prima il sostituto e poi Pavard sarà nerazzurro, esattamente come accaduto con Sommer.

