L'elongazione ai flessori della coscia destra accusata in Polonia-Croazia di martedì scorso dovrebbe tenere Piotr Zielinski lontano dal campo per poco tempo. Stando a Sky Sport, il centrocampista dovrebbe saltare Roma-Inter di domenica sera, con l'obiettivo di tornare già a disposizione di Simone Inzaghi mercoledì prossimo, quando i nerazzurri saranno di scena a Berna per la gara di Champions League contro lo Young Boys. Quattro giorni ci sarà il derby d'Italia con la Juve, il che invita comunque alla massima prudenza.

