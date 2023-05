Inter domani di nuovo in campo a Verona e Inzaghi pensa a qualche cambiamento rispetto al 3-1 sulla Lazio. In difesa - secondo Sky - dovrebbe rivedersi De Vrij dall'inizio, con la conferma di D'Ambrosio e Bastoni. Dumfries e Dimarco sulle fasce (rifiata Darmian, ko Gosens). In mezzo torna Calhanoglu con Brozovic, poi ballottaggio Barella-Gagliardini e turno di riposo per Mkhitaryan. In attacco Dzeko e Lautaro in vantaggio su Correa e Lukaku.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

