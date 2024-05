Tra un paio d'ore, l'Inter partirà alla volta di Frosinone, dove domani sarà impegnata contro la squadra di Eusebio Di Francesco, nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A. Dall'allenamento nerazzurro della vigilia, andato in scena stamattina ad Appiano Gentile, non filtrano indicazioni precise sulla formazione che ha in mente di schierare Simone Inzaghi, ma Sky Sport ipotizza possibili chance di titolarità per Yann Bisseck e Marko Arnautovic; Marcus Thuram, che ha riposato per 90' al Mapei Stadium sabato scorso, potrebbe dare il cambio a Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!