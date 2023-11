In attesa dell'arrivo della delegazione della dirigenza nerazzurra al pranzo UEFA con la dirigenza del Benfica, Sky Sport abbozza quella che questa sera potrebbe essere la formazione di Simone Inzaghi per affrontare le Aquile. Secondo l'emittente satellitare sarà ampio il turnover al quale farà ricorso il tecnico piacentino che sfrutterà lo stato di forma ottimale dei suoi giocatori, come spiegato dallo stesso ieri durante i vari interventi ai cronisti, approfittando della qualificazione già in tasca.

Il primo a rifiatare è Yann Sommer: al suo posto scenderà in campo Audero come già praticamente ufficializzato in conferenza stampa. Altra titolarità certa è quella di Alexis Sanchez, che condividerà l'attacco con Arnautovic. Linea difensiva affidata a Bisseck, De Vrij e Acerbi, centrocampo in mano a Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto.

