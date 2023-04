Ad Appiano Gentile, il giorno di Pasqua coincide con l'antivigilia della gara di Champions League contro il Benfica per l'Inter, che per l'andata dei quarti di finale non avrà a disposizione né Milan Skriniar né Hakan Calhanoglu: i due, riferisce Sky Sport, fanno progressi e magari torneranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di San Siro contro i portoghesi, fissata in agenda mercoledì 19 aprile. Ma prima c'è il primo round, con le scelte di formazione ancora da fare: in attacco Lautaro e Dzeko sembrano favoriti, con Lukaku proverà a scalare le gerarchie.