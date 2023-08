Samardzic a un passo. Stretta di mano tra Inter e Udinese e promessa di chiudere il prima possibile: 4 milioni di prestito con obbligo fissato a 16 più 2 di bonus. Ai friulani va Fabbian valutato 4 milioni di euro con diritto di riacquisto fissato a 12 milioni. La trattativa è ormai in chiusura.

L'Inter è pronta anche a chiudere per Scamacca: è lui l'attaccante scelto da Inzaghi. Il West Ham chiede circa 30 milioni, mentre l'Inter è arrivata a 25 tra fisso e bonus: il jolly dei nerazzurri è la volontà del giocatore di approdare in nerazzurro. Un altro segnale favorevole a Marotta è il fatto che la Roma non ha mai rilanciato.

Entro il weekend i nerazzurri intendono chiudere anche per Sommer che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore dell'Inter entro le prossime 48 ore. In caso di tempi ulteriormente dilatati, si andrebbe a pagare la clausola da 6 milioni nonostante i buoni rapporti con il Bayern. Un'opzione per la difesa resta Demiral. E non sono escluse altre operazioni, sia in entrata che in uscita. A riferirlo è SkySport24.

