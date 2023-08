Ora tutti i dettagli sono a posto. Lazar Samardzic sta per diventare un giocatore dell'Inter. Come riporta la redazione di Sky Sport, anche gli uiltimi tasselli della trattativa riguardante l'arrivo a Milano del centrocampista e quello di Fabbian all'Udinese sono andati al proprio posto e il calciatore serbo è atteso nelle prossime ore all'ombra della Madonnina.