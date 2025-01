Febbraio è alle porte e sarà anche il mese dell'addio all'asterisco per l'Inter e non solo. Una volta terminate le fasi a gironi delle varie competizioni europee e definite le griglie dei dei playoff di Champions ed Europa League, la Lega Serie A sarà infatti in grado di definire anticipi e posticipi delle prossime giornate di Serie A e anche le date dei due recuperi che mancano per completare il girone d'andata. Tra queste c'è ovviamente anche Fiorentina-Inter, sospesa lo scorso 1 dicembre dopo 17' per il malore che ha colpito Edoardo Bove.

Secondo Sky Sport la decisione della Lega Serie A arriverà domani: il recupero del match del Franchi dovrebbe essere fissato giovedì 6 febbraio, tre giorni prima del match di ritorno a San Siro perché "in quella settimana infatti le due squadre non hanno impegno supplementari". Bisognerà attendere un po' di più per Bologna-Milan: la data possibile per la sfida del Dall'Ara è 26 febbraio perché la prossima settimana le due squadre saranno impegnate in Coppa Italia, mentre non avranno partite nell'ultima settimana del mese.

