Possibili novità di mercato in arrivo in casa Inter. Tomas Palacios, informa Sky Sport, ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo di Appiano Gentile e non partirà per Lecce con il resto della squadra. Ufficialmente per una sindrome influenzale ma è plausibile anche che che ci siano stati degli sviluppi per l'addio del difensore argentino, chiesto in prestito dal Monza.

