Il Chelsea è al lavoro per chiudere tre colpi in uscita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mendy, Koulibaly e Ziyech sono vicini ad approdare in Arabia Saudita rispettivamente all'Al Ahli, all'Al Nassr e all'Al Hilal. Sfumerebbe così la possibilità dell’Inter di arrivare al difensore senegalese ex Napoli, ma ci sono novità importanti per Lukaku: il belga invece non è convinto di seguire i tre in Arabia e preferirebbe rimanere all’Inter, in attesa di un nuovo accordo tra i due club.