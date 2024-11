Concluso l'ultimo allenamento del 2024 a Coverciano della Nazionale italiana, la squadra di Spalletti partirà pomeriggio verso Bruxelles dove domani affronterà il Belgio di Italiano, per la quinta giornata di Nations League. In vista della sfida contro i Diavoli Rossi, che ritrovano Lukaku, il ct degli azzurri, Luciano Spalletti ha provato un nuovo undici sperimentando un 3-5-1-1 con Nicolò Barella trequartista alle spalle di Retegui. Una bozza di formazione lanciata da Sky Sport che proprio per il ruolo che domani sarà affidato al 23 dell'Inter ipotizza un'eventuale staffetta tra compagni di squadra Barella-Frattesi (o Tonali, in alternativa).

Se Barella in versione trequartista è la vera grande novità di queste ore, non giunge nessuna grande novità circa gli altri InterNazionali di Spalletti che non potrà comprensibilmente fare a meno di Alessandro Bastoni speculare a Di Lorenzo con Buongiorno, reduce da una grandissima prestazione a San Siro contro i campioni d'Italia con il suo Napoli, in mezzo nella linea a tre di difesa a protezione di Donnarumma. Stessa sorte per Dimarco, imprescindibile esterno di sinistra nella linea a cinque del centrocampo azzurro composto da Cambiaso esterno destro, Frattesi e Tonali mezzale e Rovella in cabina di regia alla spalle appunto di Barella e Retegui.

PROBABILE ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali; Barella; Retegui.

