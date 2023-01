Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ottenuta con il brivido battendo il Parma ai supplementari, l'Inter si è ritrovata oggi al centro sportivo di Appiano Gentile per la classica seduta di scarico. Solo domani comincerà la preparazione vera e propria in previsione del prossimo impegno in calendario, la gara di campionato contro il Verona, un appuntamento in cui potrebbero tornare a disposizione di Simone Inzaghi alcuni acciaccati: per Romelu Lukaku si deciderà venerdì, giorno di vigilia della sfida, mentre il recupero di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu potrebbe arrivare al fotofinish. Escluso un rientro tra i convocati di Marcelo Brozovic, che comunque nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo. Lo riporta Sky Sport.