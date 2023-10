In arrivo qualche novità di formazione in casa Inter in vista del big match contro la Roma, secondo impegno nel giro di pochi giorni dopo il prezioso successo in Champions contro il Salisburgo.

Rispetto alla sfida contro gli austriaci, infatti, secondo Sky Sport si rivedranno dal 1' Barella in mezzo al campo (al posto di Frattesi) e Acerbi al centro della difesa (De Vrij torna in panchina). Pronti a riprendersi una maglia da titolare anche Thuram in attacco e Dimarco sulla corsia di sinistra: il francese e Dimash rimpiazzeranno Sanchez e Carlos Augusto.

