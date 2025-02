Sicuramente senza Yann Sommer, Simone Inzaghi dovrà fare a meno con molta probabilità anche di Marcus Thuram e Carlos Augusto per Inter-Genoa, gara valida per la 25esima giornata di Serie A, in programma sabato sera a San Siro (fischio d'inizio ore 20.45). Detto del portiere svizzero, che rimarrà ai box per 3-4 settimane a causa della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, gli altri due acciaccati restano in forte dubbio, secondo Sky Sport.

