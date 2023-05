L'orientamento di Simone Inzaghi dopo la rifinitura mattutina rispetto alla formazione da schierare nell'euroderby di stasera non è cambiato: si va, secondo Sky Sport, verso la conferma in blocco dell'11 che ha dominato il Milan all'andata. Una formazione che cercherà di conquistare la finale di Champions a Istanbul sotto gli occhi degli ex Achraf Hakimi e Ivan Perisic, i due ospiti d'eccezione attesi a San Siro.

L'unico indisponibile, chiosano i colleghi, è Milan Skriniar, che in questi minuti ha lasciato la Pinetina dopo aver fatto le classiche terapie per guarire dall'infortunio che lo sta tenendo ai box da diverse settimane.