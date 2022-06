Niente Milan per Paulo Dybala. Secondo quanto riferisce SkySport, è totalmente smentito l'interesse dei rossoneri per l'attaccante argentino, accostato a più riprese anche alla squadra di Pioli nelle ultime settimane.

In realtà, al momento, l'unico vero interesse resta quello dell'Inter, che però non si è ancora tradotto in affare fatto a causa del sovraffollamento per Inzaghi nel settore avanzato e del mancato accordo tra le parti sulle cifre dell'operazione.