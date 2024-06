Come anticipato da FcIN, c'è stato in serata un blitz nerazzurro in Germania per Dan Ndoye, esterno del Bologna, che ha giocato con la sua Svizzera contro la Scozia.

ll vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin era in missione, evidenzia Sky Sport, per visionare dal vivo l'esterno che ben si è comportato quest'anno con la maglia del Bologna. Oggi però Ndoye è stato impiegato da centravanti nell'11 titolare della Svizzera.