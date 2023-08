Una volta ultimate le visite mediche, alle quali si sta sottoponendo in queste ore, Robin Gosens metterà la firma sul contratto che lo legherà all'Union Berlino fino al 2028. Il tedesco lascerà l'Inter dopo una stagione e mezzo per 15 milioni di euro, una spesa record per la società della capitale tedesca, come evidenziato da Sky Deutschland.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!