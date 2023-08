L'Inter aspetta solo il via libera del Bayern Monaco per accogliere Benjamin Pavard. I bavaresi però dal canto loro non intendono rimanere con un ruolo scoperto come già successo dopo la cessione di Yann Sommer e questa volta sembrano voler far attendere i nerazzurri fino a quando non avranno trovato un valido sostituto del difensore francese. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Deutschland Florian Plettenberg, il nuovo nome sulla lista del Bayern sarebbe quello di Armel Bella-Kotchap, difensore in uscita dal Southampton dopo la retrocessione dei "Saints" in Championship. Tedesco classe 2001, si tratta di un profilo molto versatile - come lo stesso Pavard - e che andrebbe a ringiovanire notevolmente il reparto difensivo a disposizione di Thomas Tuchel.

❗️🆕 Armel Bella-Kotchap is on the list of #FCBayern! Bosses have inquired about the 21 y/o German national as he’s a versatile defender. Internal discussions took place.



➡️ ABK has not yet a total verbal agreement with #BVB; Dortmund is considering a loan move. @SkySportDE… pic.twitter.com/PEki6m2f6j — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 22, 2023