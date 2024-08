Mentre ieri in Francia rimbalzava la notizia di un no del Nantes all'offerta da 15 milioni di euro dell'Inter per Nathan Zézé e di una richiesta di 20 (RILEGGI QUI), oggi Sportitalia sostiene che il prezzo del cartellino del difensore sia in realtà di 30 milioni.

Una cifra trattabile, ma secondo l'emittente un altro ostacolo è rappresentato dal forte interesse dalla Premier League per il classe 2005: il club che si è mosso in maniera è il West Ham, anche se gli Hammers potrebbero mollare la presa dopo aver messo le mani su Jean-Clair Todibo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!