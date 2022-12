In scadenza di contratto e richiesto da molti club europei, Inter compresa, Marcus Thuram sta per cambiare agente. Secondo quanto riferito da Sportitalia, la soluzione potrebbe essere trovata in famiglia, visto che il padre, l'ex difensore di Juventus e Parma Lilian Thuram, sta pensando seriamente di assistere in prima persona l'attaccante del Borussia Moenchengladbach, soprattutto per trovare la prossima destinazione e fare un contratto all'altezza del figlio.

