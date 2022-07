Anche secondo quanto riportato da Sportitalia l'Inter è pronta a blindare Skriniar, con un nuovo contratto, dopo aver perso Bremer sul mercato nel duello a distanza con la Juventus . La strategia della dirigenza nerazzurra è cambiata ed è quella di ritoccare in maniera importante l'ingaggio dello slovacco, dopo l'offerta messa sul tavolo da parte del Psg .

Trovare un sostituto all'altezza di Skriniar, dopo aver perso Bremer, è una missione difficile per la dirigenza nerazzurra che ha deciso così ora di blindare lo slovacco. Si cercherà a questo punto di regalare ad Inzaghi un profilo low-cost in difesa per colmare il posto lasciato vuoto da Ranocchia.