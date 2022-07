Secondo quanto riportato da Sportitalia, domani a Londra è in programma un incontro tra Inter e Psg per Skriniar. La dirigenza nerazzurra sarà rappresentata da un intermediario, Paolo Busardò, mentre a Londra è in arrivo il numero uno del club francese, Nasser Al-Khelaïfi. Da capire se il Psg andrà incontro alle richieste economiche del club nerazzurro.