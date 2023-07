Sono ore decisive anche per Joaquin Correa, che nelle prossime settimane è chiamato a decidere il proprio futuro. Come riportato da Sportitalia, per l'attaccante argentino è sempre viva la pista che porta in Arabia Saudita. Novità si avranno al rientro della squadra dalla tournée in Giappone, da capire però se il Tucu apprezzerà la destinazione.