Altre novità in casa Inter, dove sembra essersi abbattuto il ciclone attaccanti: dopo l'incredibile plot twist Lukaku, arrivano aggiornamenti anche per il compagno di reparto Joaquin Correa. Secondo Sportitalia l'argentino avrebbe aperto per la prima volta alle offerte provenienti dall’Arabia. Se fino a qualche giorno fa le volontà dell'ex Lazio erano quelle di restare in Europa, prendendosi tempo di riflettere sulle possibili proposte dall’Inghilterra o dalla Spagna, il ventottenne potrebbe rivedere le sue priorità. Pur non avendo particolari aggiornamenti in tal senso, il Tucu potrebbe prendere in considerazione gli apprezzamenti ricevuti dal Medio Oriente qualora dal Vecchio Continente non dovesse arrivare nessuna particolare richiesta. L'Inter dalla sua cessione vorrebbe monetizzare almeno 15 milioni, o qualcosa in più qualora dovesse arrivare l'offerta dal ricco calcio saudita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!