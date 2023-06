Si infiamma la corsa a Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach e tra i nomi più gettonati per la sessione di mercato estiva. RMC Sport, che nelle scorse ore aveva parlato di un duello tra PSG e Inter per ingaggiare il 25enne, riferisce adesso che l'opzione nerazzurra "scivola e la finalista di Champions League è meno pressante", mentre a tentare il sorpasso è il Milan.

"Marcus Thuram, infatti, sta trattando anche con il Milan, mentre prosegue il dialogo con il PSG. Inoltre,di quella che porta al suo vicino e rivale, il Milan", scrivono i colleghi francesi.

