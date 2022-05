L'ottima stagione disputata con la maglia dell'Udinese ha portato i fari di diversi club italiani e non solo su Destiny Udogie: l'esterno mancino ha stregato infatti anche la Premier, ma secondo La Repubblica in Italia è finito sul taccuino di Lazio, Inter e Juventus. I biancocelesti sono alla ricerca di un terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri. Il classe 2002 piace molto al tecnico, anche se l'Udinese valuta il calciatore 15 milioni di euro. Udogie piace molto anche a Simone Inzaghi: in caso di addio di Ivan Perisic, con Robin Gosens già in squadra, l'esterno italiano potrebbe rappresentare la giusta occasione di mercato per completare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione.