Nei prossimi giorni andrà in scena un summit di mercato tra l'Inter e la Fiorentina per affrontare il discorso Nikola Milenkovic. È quanto riferisce Repubblica.it, aggiungendo che "Simone Inzaghi spinge per avere un altro difensore dal mercato e dopo aver perso Bremer, il tecnico ha indicato il nome del serbo". La Viola è disposta ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore, in scadenza di contratto nel 2023.