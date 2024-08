E' in arrivo una buona notizia in casa Inter, in mezzo a tre situazioni che non invitano propriamente all'ottimismo. Domani, infatti, Simone Inzaghi dovrebbe riabbracciare capitan Lautaro Martinez, atteso alla Pinetina in anticipo sulla tabella di marcia, visto che ha deciso personalmente di tagliarsi le vacanze. Un segnale positivo dopo i forfait in serie di tre giocatori: oltre a Mehdi Taremi, già ai box per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, nelle scorse ore si sono fermati pure Piotr Zielinski e Marko Arnautovic, che rimarranno ai box almeno due settimane (il polacco di più, ndr). Lo riporta l'edizione online de La Repubblica.

