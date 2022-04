Si preannuncia una caccia grossa da parte delle big italiane ai gioielli messi in mostra in questa stagione dall'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Tra i nomi più caldi, secondo La Repubblica, c'è anche quello del difensore Mattia Viti, classe 2002, che ha calamitato in particolare l'attenzione dell'Inter. Il club nerazzurro, in particolare, già a gennaio avrebbe provato l'assalto offrendo al presidente dei toscani Fabrizio Corsi 13 milioni di euro più bonus. In Viale della Liberazione pensano di rifarsi vivi in estate, con l'idea però di lasciare il ragazzo a Empoli un altro anno per permettergli di crescere ulteriormente. Ma anche Juventus, Milan e soprattutto Roma sono interessate a lui.