Come sottolineano i colleghi de La Repubblica, l’Inter può permettersi di fare un mercato vero, nonostante una situazione debitoria pesante e la necessità di tagliare i costi, anche grazie al lavoro svolto dall'amministratore delegato corporate del club, Alessandro Antonello, sul piano commerciale e in particolare degli sponsor. Questo al netto della svalutazione dei crediti cinesi (23,4 milioni di euro), soldi che in Viale della Liberazione hanno capito di non potere esigere. In parallelo, però, sono schizzati i ricavi dalle sponsorizzazioni grazie a partner che lavorano nel campo delle criptovalute: lo scorso anno, Socios si è sostituito allo storico marchio Pirelli come sponsor di maglia, versando in una sola stagione nelle casse nerazzurre 16 milioni più bonus. La società americana non interromperà del tutto il suo rapporto con i milanesi, anche se dal prossimo 1° luglio sulle divise verrà stampato il logo Digitalbits, che porterà quella nerazzurra a essere la squadra che riceve più soldi dal proprio principale partner commerciale dopo la Juve, legata a Jeep. Digitalbits, che come sponsor di manica ha versato 5 milioni ai nerazzurri nel 2021/22, per il prossimo triennio si è impegnata a corrisponderne 85 più bonus, da dividere fra le tre stagioni, con trasferimenti in crescendo.